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Дело о подготовке убийства журналиста Соловьева передано в суд

10:54
  • пятница
  • 20 октября 2023

Подсудимому вменяют шесть статей УК

Первое уголовное дело по факту подготовки убийства телеведущего и журналиста Владимира Соловьева поступило во Второй Западный окружной военный суд в Москве. Об этом в пятницу, 20 октября, рассказали в пресс-службе суда.

Подсудимому Василию Стрижакову вменяется шесть статей Уголовного кодекса России, включая незаконный оборот оружия и взрывчатки, а также участие в террористической организации, сообщает ТАСС.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин рассказал, что к ответственности привлечены Андрей Пронский, Максим Дружинин, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Василий Стрижаков, Денис Абраров, Андрей Волков и Тимофей Мокий.

Возглавлявший эту организацию пытался симулировать психиатрическое заболевание, однако следствие и эксперты подтвердили, что он здоров и подлежит привлечению к уголовной ответственности.

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Василий Стрижаков
Василий Стрижаков
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