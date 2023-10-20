ХАМАС может применить продвинутое оружие при наземной операции Израиля

Не исключено, что движение получило продвинутую ракетную технологию

Боевики палестинского движения ХАМАС могут обладать продвинутым арсеналом вооружений, который они применят в случае начала наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом предупредили осведомленные источники.

Как отметили опрошенные The Washington Post военные эксперты, ХАМАС может обладать скрытым потенциалом, который еще предстоит увидеть.

Не исключено, что движение ХАМАС еще много лет назад получило от Ирана и "Хезболлы" технологию, позволяющую оснащать ракеты сложными системами наведения.

Ранее западные средства массовой информации писали, что боевики ХАМАС за последние годы усовершенствовали сеть туннелей под сектором Газа. Общая длина подземного лабиринта, который еще называют "Метро Газы", составляет примерно 800 километров. Именно там ХАМАС и может удерживать заложников.

При этом в движении заявляли, что готовы к длительному конфликту против Армии обороны Израиля и к продолжительным боям.

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