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Москвичам посоветовали начинать менять летние шины на зимние

11:37
  • пятница
  • 20 октября 2023

Это связано с погодными условиями

Центр организации дорожного движения Москвы рекомендует автомобилистам начинать менять летние шины на зимние.

Как подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, если водители своевременно подготовят свои машины к зимнему сезону, это позволит избежать многих дорожно-транспортных происшествий.

Автомобилистам напомнили про необходимость проверить износ шин: высота протектора должна быть не менее четырех миллиметров. Также нужно отбалансировать колеса после замены, залить незамерзающую жидкость и антифриз, проверить аккумулятор, тормозную жидкость, моторное масло и заменить колодки, сообщает РИА Новости.

Однако еще 5 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призывал не торопиться с переобувкой автомобилей раньше конца месяца. По словам эксперта, "пока прогнозируются и потепления, поэтому не стоит".

При этом в России с 1 сентября действует запрет на использование несезонной автомобильной резины: машину с шипованной резиной нельзя эксплуатировать в летние месяцы, а с летней резиной – в декабре, январе и феврале.

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