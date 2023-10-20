Израильские военные взяли в плен одного из основателей ХАМАС

Хасан Юсеф арестован в четверг

Израильские военные взяли в плен одного из основателей палестинского радикального движения ХАМАС. Хасан Юсеф арестован накануне на Западном берегу реки Иордан.

Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на Службу общей безопасности Израиля, Юсефа арестовали во время рейда Армии обороны Израиля на Западном берегу Иордана. Вместе с ним были задержаны еще 59 палестинцев.

Юсефа подозревают в руководстве действиями, совершенными от имени ХАМАС. О том, на какой срок может быть задержан лидер радикального движения, израильские власти не сообщают, передает ТАСС.

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