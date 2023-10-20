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Израильские военные взяли в плен одного из основателей ХАМАС

11:29
  • пятница
  • 20 октября 2023

Хасан Юсеф арестован в четверг

Израильские военные взяли в плен одного из основателей палестинского радикального движения ХАМАС. Хасан Юсеф арестован накануне на Западном берегу реки Иордан.

Названо предполагаемое место содержания заложников ХАМАС
В ХАМАС заявили о готовности к продолжительным боевым действиям

Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на Службу общей безопасности Израиля, Юсефа арестовали во время рейда Армии обороны Израиля на Западном берегу Иордана. Вместе с ним были задержаны еще 59 палестинцев.

Юсефа подозревают в руководстве действиями, совершенными от имени ХАМАС. О том, на какой срок может быть задержан лидер радикального движения, израильские власти не сообщают, передает ТАСС.

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