Андрей Бочкарёв: С начала года столичные инвесторы начали строительство более 60 соцобъектов

Их общая площадь — свыше 900 тысяч квадратных метров

С начала этого года столичные инвесторы получили 66 разрешений на строительство социальных объектов общей площадью свыше 900 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал заместитель мэра столицы Андрей Бочкарёв.

"Статистика показывает, что сегодня девелоперы готовы предлагать москвичам не только жилье и коммерческую инфраструктуру, но также реализовывать социально-значимые проекты на территории столицы. С начала года инвесторы получили разрешения на строительство 40 образовательных, семи спортивных, семи лечебно-оздоровительных и 12 культурно-просветительских объектов общей площадью более 900 тыс. кв. метров", – рассказал Бочкарёв.

Этот показатель в два с половиной раза превышает прошлогодний: тогда частные застройщики инициировали возведение 37 соцобъектов общей площадью порядка 366 тыс. кв метров. Такого результата удалось достичь в том числе благодаря обязательным требованиям по обеспечению сопутствующей инфраструктуры при возведении новых жилых кварталов, а также реализации мер, направленных на снижение административной нагрузки на бизнес, пояснил Бочкарёв.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко сообщил, что в список значимых для жителей Москвы объектов, к строительству которых приступили в 2023 году, вошли школа на 1100 мест в Сосенском поселении и детский сад на 250 мест с бассейном в Царицыно. Оформлена разрешительная документация на учебно-выставочный комплекс РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, а также взрослую поликлинику, рассчитанную на 475 посещений, в Столбово.

В свою очередь декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко рассказала, что жители Москвы считают важным расположение социальных объектов в шаговой доступности от жилья. Также у горожан есть запрос на наличие спортивных центров в шаговой доступности.

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