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Следствие попросило продлить домашний арест Блиновской

12:02
  • пятница
  • 20 октября 2023

Блогера обвиняют в крупной неуплате налогов

Следователи выступают за продление домашнего ареста блогеру и автору марафонов личностного роста Елене Блиновской. Действующий срок меры пресечения истекает 26 октября.

В Замоскворецком суде Москвы, куда поступило ходатайство, рассказали, что заседание по данному вопросу запланировано на 24 октября, сообщает РИА Новости.

Блиновскую задержали в апреле при попытке выехать из России — королеву марафонов предупредили, что ей грозит уголовная ответственность. Однако сбежать блогер не успела.

С тех пор Блиновская находится под домашним арестом, попытку оспорить эту меру пресечения Мосгорсуд отклонил. Кроме того, мужа Блиновской переквалифицировали со свидетеля на обвиняемого в пособничестве.

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Блогер Елена Блиновская
Блогер Елена Блиновская
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