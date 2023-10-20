ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев заявил, что на Западе наказывают за выход за идеологические буйки

12:14
  • пятница
  • 20 октября 2023

Дети, женщины, старики – просто расходный материал, отметил зампред СБ

Выход за "буйки идеологического тренда" наказуем на Западе.
Запад не понимает, как остановить палестино-израильский конфликт

Об этом в пятницу, 20 октября, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Согласно западной парадигме, выражать соболезнования израильтянам можно, а палестинцам - нет

"Они там все типа террористы и пусть умирают тысячами. Дети, женщины, старики – просто расходный материал", - написал зампред Совбеза в своем telegram-канале.

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава. 8 октября Израиль заявил, что находится в состоянии войны и объявил о полной блокаде сектора Газа.

По последним данным, в секторе Газа погибли более трех тысяч человек, в Израиле – более тысячи человек. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения, порядка 200 человек находятся в плену у ХАМАС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.