Медведев заявил, что на Западе наказывают за выход за идеологические буйки

Дети, женщины, старики – просто расходный материал, отметил зампред СБ

Выход за "буйки идеологического тренда" наказуем на Западе.

Об этом в пятницу, 20 октября, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Согласно западной парадигме, выражать соболезнования израильтянам можно, а палестинцам - нет

"Они там все типа террористы и пусть умирают тысячами. Дети, женщины, старики – просто расходный материал", - написал зампред Совбеза в своем telegram-канале.

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава. 8 октября Израиль заявил, что находится в состоянии войны и объявил о полной блокаде сектора Газа.

По последним данным, в секторе Газа погибли более трех тысяч человек, в Израиле – более тысячи человек. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения, порядка 200 человек находятся в плену у ХАМАС.

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