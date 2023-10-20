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Маск потерял за сутки более 16 миллиардов долларов

12:02
  • пятница
  • 20 октября 2023

Акции компаний рухнули после публикации квартального отчета

Состояние Илона Маска за сутки уменьшилось на 16 миллиардов долларов. Потери владельца компаний Tesla, SpaceX и соцсети Х засвидетельствовал Bloomberg Billionaires Index.

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По данным агентства, финансовые потери не пошатнул лидерства Маска в мировом рейтинге богачей. Его состояние в 2023 году увеличилось на 72,6 миллиарда долларов – до 210 миллиардов. Предприниматель на 55 миллиардов долларов богаче владельца группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy, французского миллиардера Бернара Арно.

Причиной нынешних потерь Маска стали неудачные финансовые показатели Tesla в третьем квартале. Акции компании рухнули на 9,3% из-за низкой прибыли и продаж, стазу после публикации квартального отчета.

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