Путин обсудил с Совбезом внедрение современных технологий для безопасности

Совещание прошло в режиме видеоконференции

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 20 октября, в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Открывая совещание, глава государства предложил поговорить о внедрении современных технологий для обеспечения обороны и безопасности государства. Доклад по этой теме представил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

После этого участники совещания обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам текущей повестки, сообщает пресс-служба Кремля.

До того, в сентябре, Владимир Путин обсуждал с Совбезом вопросы безопасности и развитие партнерства с ближайшими соседями России. Президент подчеркивал, что "объем работы у нас большой, здесь много всяких составляющих: экономика, вопросы гуманитарного сотрудничества, безопасности в регионе".

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