ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин обсудил с Совбезом внедрение современных технологий для безопасности

12:13
  • пятница
  • 20 октября 2023

Совещание прошло в режиме видеоконференции

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 20 октября, в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Открывая совещание, глава государства предложил поговорить о внедрении современных технологий для обеспечения обороны и безопасности государства. Доклад по этой теме представил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

После этого участники совещания обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам текущей повестки, сообщает пресс-служба Кремля.

До того, в сентябре, Владимир Путин обсуждал с Совбезом вопросы безопасности и развитие партнерства с ближайшими соседями России. Президент подчеркивал, что "объем работы у нас большой, здесь много всяких составляющих: экономика, вопросы гуманитарного сотрудничества, безопасности в регионе".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Совещание с постоянными членами Совета Безопасности
Совещание с постоянными членами Совета Безопасности
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.