По мнению зампреда Совбеза, эта политика замешана на сатанизме

Запрет исконной церкви в Малороссии — грязная политика, густо замешанная на кокаине и сатанизме. Такое мнение в пятницу, 20 октября, высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Как написал политик в своем Telegram-канале, президент Украины Владимир Зеленский — "не просто выродок без рода и племени", который забыл "и свою, и чужую историю".

По мнению Медведева, Зеленский — "трясущийся от вожделения власти клоун-Франкенштейн, созданный на потеху заказчикам и готовый отдать им не только свое тело для плотских утех, но и запросто уничтожить христианство на родной земле".

19 октября Верховная рада приняла закон о запрете Украинской канонической православной церкви. За документ проголосовали 267 парламентариев, против принятия закона высказались только 15 человек.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что роковая ошибка президента Украины Владимира Зеленского — гонения на каноническую Украинскую православную церковь, которая исторически всегда играла важную роль в стране.

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