Итальянка Оливия Гоццано рассказала, почему ее сын пошел защищать Донбасс

Он погиб, сражаясь с украинскими националистами

Слова поддержки, восхищения и благодарности за воспитание настоящего героя. В Москве прошла встреча с матерью итальянского добровольца Элиа Путцолу, который погиб, сражаясь с украинскими националистами в Донбассе.

Оливия Гоццано прибыла в российскую столицу после поездки в ДНР, где пообщалась с однополчанами своего сына и забрала посмертную награду. А сегодня собеседниками гостьи стали активистки московского комитета солдатских матерей, волонтеры, помогающие нашим бойцам в зоне СВО.

На встрече Оливия сообщила, что тоже подготовила партию гуманитарной помощи для детей народных республик. А также ответила на вопросы, как её сын - европеец пришел к мысли отправиться сражаться за жителей далекого Донбасса.

"Мой сын не позволял пропаганде управлять собой, а жил своей головой. В любом случае, я его поддерживала в том, что происходила очень большая несправедливость и я разделяла его мнение о том, что нужно защищать и поддерживать Донбасс", - рассказала Оливия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"