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Итальянка Оливия Гоццано рассказала, почему ее сын пошел защищать Донбасс

14:47
  • пятница
  • 20 октября 2023

Он погиб, сражаясь с украинскими националистами

Слова поддержки, восхищения и благодарности за воспитание настоящего героя. В Москве прошла встреча с матерью итальянского добровольца Элиа Путцолу, который погиб, сражаясь с украинскими националистами в Донбассе.

Оливия Гоццано прибыла в российскую столицу после поездки в ДНР, где пообщалась с однополчанами своего сына и забрала посмертную награду. А сегодня собеседниками гостьи стали активистки московского комитета солдатских матерей, волонтеры, помогающие нашим бойцам в зоне СВО.

На встрече Оливия сообщила, что тоже подготовила партию гуманитарной помощи для детей народных республик. А также ответила на вопросы, как её сын - европеец пришел к мысли отправиться сражаться за жителей далекого Донбасса.

"Мой сын не позволял пропаганде управлять собой, а жил своей головой. В любом случае, я его поддерживала в том, что происходила очень большая несправедливость и я разделяла его мнение о том, что нужно защищать и поддерживать Донбасс", - рассказала Оливия.

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Итальянка Оливия Гоццано
Итальянка Оливия Гоццано
Итальянка Оливия Гоццано (слева)
Итальянка Оливия Гоццано (слева)
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