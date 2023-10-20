В "Сколково" придумали, как использовать моль для переработки пластика

Автор разработки - школьник Юрий Мельников

Инновационный проект по переработке полиэтилена разрабатывают в Сколковском институте науки и технологий. Автор - семиклассник Юрий Мельников.

Он придумал использовать для утилизации отходов восковых огнёвок. Это разновидность моли, которая может питаться пластиком. С помощью наставников и других исследователей Юра сконструировал специальные контейнеры - своеобразные кормушки для личинок. Там созданы необходимые условия для их жизнедеятельности.

Проект разрабатывают несколько лет. Его уже представили на многих конференциях молодых учёных. Но главная задача - внедрить изобретение в практику. Им уже заинтересовались несколько предприятий Псковской области.

"На данном этапе мы уже стали резидентами фонда "Сколково". Планируем получить грант на создание микропрототипа, уже более масштабного, чем который Юра представил, провести полевые испытания у заказчика и также податься на патент, потому что утилизация пластика - это не только задача в России, но и также за пределами", - рассказал Александр Чеканов, руководитель по инкубационным программам стартапов "Сколтеха".

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