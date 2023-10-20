Развязка на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля откроется в 2024 году

Мэр столицы проверил, как идет ремонт

Развязка на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля откроется после реконструкции в следующем году. Об этом сегодня сообщил Сергей Собянин, осматривая сооружение.

Ранее он посещал объект в 22 году. И строго контролировал, как идёт ремонт. После открытия эстакады водители смогут беспрепятственно выезжать на кольцевую с Южной рокады и Новоегорьевского шоссе.

Заодно улучшится транспортная доступность сразу нескольких районов столицы - Капотни, Люблино, Марьино. И подмосковных городов Дзержинский и Котельники. Разгрузятся юго-восточные магистрали. В следующем году также введут в эксплуатацию развязку с Алтуфьевским шоссе.

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