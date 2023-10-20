В Москве дома капитально ремонтируют по уникальной технологии

Используются отделочные материалы из мелкозернистой плитки

Декоративный узор на фасаде жилого дома в Черемушках рабочие наносят на многослойную основу, подготовленную ранее. Сложную технологию финальной отделки разработали специально для капитального ремонта зданий, облицованных мелкокерамической плиткой. Украшать так стены столичных многоэтажек было писком строительной моды с 60-х по 80-е годы прошлого столетия. От былой красоты теперь мало что осталось.

"Данные фасады, конечно, разрушаются: появляются локальные разрушения плит, стен. Данные разрушения негативно сказываются не только на техническом состоянии дома, но и на его облике", - рассказал Алексей Соловьев, заместитель начальника управления строительного контроля по ЮЗАО.

В железобетонные панели наружных стен ячеистую плитку запечатывали ещё при их производстве на заводе, а потому заменить её новой без порчи несущих конструкций было бы невозможно. Тогда фасады решили запечатывать сверху при помощи современных отделочных решений.

"Сперва мы подготавливаем панель: сбиваем плитку, которая бухтит, зачищаем, моем фасад, дальше грунтуем в адгезионный слой, следующий у нас идёт армирующий клеевой состав со стеклосеткой. Следующий слой - армирующая штукатурка с последующей покраской, герметизация швов. Тем самым придаём фасаду эстетический вид", - пояснил Дмитрий Ефимов, заместитель директора по продажам завода сухих смесей.

Все строительные составы и краски для капремонта производят на столичных заводах, там же их тестируют на прочность и износостойкость.

"В наш клеевой состав входит около десяти компонентов, включающих в себя минеральные, химические добавки, а также цементные вяжущие и наполнители. Состав более эффективно ведет себя на фасаде. Он является пластичным, то есть очень удобен в применении. И впоследствии будет стоять долгие годы, радовать жителей", - рассказала Наталья Гуськова, руководитель группы сухих смесей опытного завода сухих смесей.

Оценить качество и эстетические свойства отделочных материалов, применяемых при капремонте фасадов из мелкозернистой плитки, этой осенью смогли жители дома 41 к. 1 по улице Островитянова. Здесь работы уже на завершающей стадии.

Из грязно-серого фасад переоделся в пастельные оттенки: розовый тулит и светло-бежевый. Цветовые решения разрабатываются в общей единой концепции для каждого из районов.

"Ежегодно в Москве мы выполняем ремонт порядка 150 жилых домов по данной технологии. Данная технология долговечна, энергоэффективна и, кроме того, она позволяет освежить внешний вид старых фасадов панельных зданий", - рассказал Александр Савин, заместитель начальника управления строительного контроля по ЗАО.

А всего в этом году привести в порядок в столице планируют порядка 30 000 жилых строений. Помимо панельных отремонтируют также исторические особняки, здания эпохи конструктивизма, сталинки и другие объекты.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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