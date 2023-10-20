В Московском зоопарке показали, как развивается детеныш панды Диндин

Она очень любознательная

Дотянуться до бамбука. В Московском зоопарке показали, как развивается дочь самой известной в стране панды - Диндин.

Школа раннего развития - иначе и не назовёшь! Яркие ветки бамбука положили подальше, чтобы новорождённая - очень любознательная от природы - самостоятельно подползла к ним.

Настойчивости ей явно не занимать. Однако добраться до сочных листьев ещё не хватает сил - получается небольшое кружение. Пока дочь занята делом, мама, улучив долгожданный отдых, лакомится зелёными побегами. Не торопясь, смакуя каждый кусочек.

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