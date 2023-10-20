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Послы стран НАТО в Будапеште обсудили поведение Орбана

12:39
  • пятница
  • 20 октября 2023

Их обеспокоила встреча венгерского премьера с Путиным

Проблемы, которые создал своей встречей с президентом России премьер-министр Венгрии, обсудили в Будапеште послы стран НАТО. Виктор Орбан стал первым лидером государства ЕС,  который встретился с Владимиром Путиным после выдачи непризнанным в России МУС международного ордера на "арест" российского лидера.

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Как сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя посольства США, на встрече подчеркнуто, что венгерский премьер подорвал единство Запада. Орбан вызвал беспокойство в НАТО, заключив энергетические соглашения с Россией, ограничивая помощь Украине и публично призывая ЕС отменить экономические санкции против Москвы.

Ранее о рисках, которые несут сохраняющиеся дружественные отношения Будапешта и Москвы, заявляли в Эстонии. Эстонские власти считают, что Венгрия может стать российским "троянским конем" в ЕС и НАТО.

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