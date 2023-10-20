Лавров: Украина многим надоела в Европе

Социально-экономическое положение в ЕС ухудшается

Украинский конфликт по инерции удерживается на плаву. Об этом в пятницу, 20 октября, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Европейцы занимаются самовнушением, пытаясь убедить себя в том, что Украина победит, передает ТАСС.

"Ну, пожалуйста, если такое самовнушение помогает им в жизни, Бог им судья. Думаю, что многим в Европе надоела Украина", - отметил глава МИД.

По словам Лаврова, неизвестно, сколько еще европейцы будут мириться с ухудшением своего социально-экономического положения.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс призвал не забывать о ситуации на Украине на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

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