Лавров: Украина многим надоела в Европе

Социально-экономическое положение в ЕС ухудшается
Украинский конфликт по инерции удерживается на плаву. Об этом в пятницу, 20 октября, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Европейцы занимаются самовнушением, пытаясь убедить себя в том, что Украина победит, передает ТАСС.
"Ну, пожалуйста, если такое самовнушение помогает им в жизни, Бог им судья. Думаю, что многим в Европе надоела Украина", - отметил глава МИД.
По словам Лаврова, неизвестно, сколько еще европейцы будут мириться с ухудшением своего социально-экономического положения.
Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс призвал не забывать о ситуации на Украине на фоне обострения палестино-израильского конфликта.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"