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"Смешно и прикольно": депутаты отказались менять оскорбительные названия населенных пунктов

13:31
  • пятница
  • 20 октября 2023

Это история

В Госдуме не поддержали инициативу о запрете оскорбительных названий населенных пунктов.

Накануне депутаты от партии "Новые люди" предложили запретить использовать оскорбительные и уничижительные названия, а также разрешить представительным органам власти принимать решения о переименовании населенных пунктов. Из-за таких названий местные жители стремятся поскорее уехать, чтобы сменить прописку.

Тем не менее в пятницу, 20 октября, председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) раскритиковала эту инициативу.

По ее словам, местные жители не хотят переименования, так как это их исторические названия.

"Смешно, интересно, прикольно. Ну зачем тогда вмешиваться в то, к чему ты отношения не имел уже в истоках", – сказала она (цитата по агентству "Москва").

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