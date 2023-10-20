Лавров обвинил Европу в неоколониальном мышлении о России

Министр прокомментировал санкции против России при продолжении сотрудничества с ней

Вводить санкции против России и одновременно продолжать экономическое сотрудничество с ней — это "чисто по-европейски". Такое заявление сделал в пятницу, 20 октября, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Политик отметил в эфире телеканала "Россия-1", что "это можно назвать цинизмом, я бы это назвал неоколониальным мышлением, которое появляется везде и всюду".

При этом Лавров заявил, комментируя экономические проблемы Европы, что "пусть сами расхлебывают свои проблемы".

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас продемонстрировала "лицемерие в кубе", комментируя встречу российского лидера Владимира Путина и главы правительства Венгрии Виктора Орбана. Сийярто напомнил, что это "та самая Кая Каллас, чей муж, как недавно выяснилось, даже после начала войны все еще владел долей в компании, которая поставляла сырье на 30 миллионов евро на российский завод, несмотря на бои".

При этом экономист Патрисия Коэн отмечала, что российская экономика способна обогнать Запад по темпу роста ВВП даже в условиях санкций.

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