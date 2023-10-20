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Эстония сочла инцидент с Balticconnector атакой на инфраструктуру НАТО

13:18
  • пятница
  • 20 октября 2023

Расследование продолжается

Газопровод Balticconnector, который связывает Финляндию и Эстонию, был поврежден извне — это можно расценить как нападение на инфраструктуру Североатлантического альянса. Соответствующее заявление сделал в пятницу, 20 октября, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Политик заявил, что это "не экологическая авария", а "атака на инфраструктуру НАТО", пишет Foreign Policy.

Ранее в Эстонии заявили, что к повреждению эстонско-финского газопровода Balticconnector могло быть причастно китайское судно, которое непосредственно перед случившимся оказалось к трубопроводу "гораздо ближе".

В Москве признали, что сообщения о происшествии с Balticconnector вызывают тревогу, поскольку это не первый подобный инцидент с энергетической инфраструктурой на Балтике.

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