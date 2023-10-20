Лукашенко заявил о необходимости второй АЭС в Белоруссии

Станция может появиться в Могилевской области

Президент Белоруссии оценил состояние атомной энергетики в республике. Александр Лукашенко считает, что стране нужна вторая АЭС.

Лукашенко сообщил на совещании по вопросу реализации стратегических проектов, что было выбрано две площадки для станций, одну из них уже построили. Белорусский лидер отметил, что доля атомной энергетики в общей сети республики сегодня выше, чем в США и даже в России. Так что иметь вторую атомную станцию очень выгодно.

По словам Лукашенко, проработки на первоначальном этапе уже идут. Рассматриваются следующие варианты: добавить два блока на существующей площадке, либо построить два новых блока на второй площадке, в Могилевской области. В результате, подсчитал Лукашенко, республика будет получать от АЭС половину своей электроэнергии, передает РИА Новости.

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