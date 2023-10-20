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Лукашенко заявил о необходимости второй АЭС в Белоруссии

13:16
  • пятница
  • 20 октября 2023

Станция может появиться в Могилевской области

Президент Белоруссии оценил состояние атомной энергетики в республике. Александр Лукашенко считает, что стране нужна вторая АЭС.

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Лукашенко сообщил на совещании по вопросу реализации стратегических проектов, что было выбрано две площадки для станций, одну из них уже построили. Белорусский лидер отметил, что доля атомной энергетики в общей сети республики сегодня выше, чем в США и даже в России. Так что иметь вторую атомную станцию очень выгодно.

По словам Лукашенко, проработки на первоначальном этапе уже идут. Рассматриваются следующие варианты: добавить два блока на существующей площадке, либо построить два новых блока на второй площадке, в Могилевской области. В результате, подсчитал Лукашенко, республика будет получать от АЭС половину своей электроэнергии, передает РИА Новости.

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