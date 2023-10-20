ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин продлил меры поддержки владельцев летних веранд

13:56
  • пятница
  • 20 октября 2023

Их можно не убирать на зиму

Сергей Собянин продлил меры поддержки владельцев летних веранд. Теперь им разрешается не демонтировать конструкции на зиму.

При этом конструкции не должны мешать движению пешеходов и работе снегоуборочной техники. Использовать летние веранды в зимний период нельзя.

Как сообщили в столичной мэрии, возможность не демонтировать летние веранды на зиму позволит заведениям общепита сэкономить. Прошлой зимой такой возможностью воспользовались владельцы 346 летних кафе.

Ранее Сергей Собянин пригласил москвичей принять участие в мероприятиях "Московского долголетия". По словам мэра, в проекте открыто свыше 200 групп по истории страны, искусств, кинематографа и краеведению. Много интересного ждет и любителей спорта.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Летние веранды в Москве
Летние веранды в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.