Их можно не убирать на зиму

Сергей Собянин продлил меры поддержки владельцев летних веранд. Теперь им разрешается не демонтировать конструкции на зиму.

При этом конструкции не должны мешать движению пешеходов и работе снегоуборочной техники. Использовать летние веранды в зимний период нельзя.

Как сообщили в столичной мэрии, возможность не демонтировать летние веранды на зиму позволит заведениям общепита сэкономить. Прошлой зимой такой возможностью воспользовались владельцы 346 летних кафе.

Ранее Сергей Собянин пригласил москвичей принять участие в мероприятиях "Московского долголетия". По словам мэра, в проекте открыто свыше 200 групп по истории страны, искусств, кинематографа и краеведению. Много интересного ждет и любителей спорта.

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