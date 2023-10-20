Собянин рассказал о необычных уроках с известными спортсменами в школах Москвы

В них приняли участие более девяти тысяч школьников

Более 9 тысяч школьников Москвы приняли участие в проекте "Урок с чемпионом", который был запущен в 2019 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, столичные школьники встретятся с известными спортсменами в новом сезоне проекта. На занятиях победители мировых, европейских и российских турниров расскажут детям о своих достижениях и о том, как спорт стал частью их жизни.

Перед учениками выступили 35 титулованных спортсменов, среди которых олимпийские чемпионки Вера Шиманская и Татьяна Логунова.

Ранее Сергей Собянин сообщил, разработанная в Москве многоступенчатая экосистема профессиональной навигации охватила более 1,3 миллиона детей и подростков. По его словам, выбор профессионального пути – дело непростое и ответственное. Кроме того, мэр отметил, что число самозанятых молодых москвичей в возрасте до 18 лет составляет порядка 20 тысяч.

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