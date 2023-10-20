Россия похвалила членов ОПЕК+ за устойчивость к внешнему давлению

Москва придает большое значение этому сотрудничеству

Российская сторона придает большое значение развитию сотрудничества в рамках ОПЕК+, входящие в данный формат государства не поддаются давлению извне. Такое заявление сделал в пятницу, 20 октября, заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

Дипломат отметил, что такая линия позволяет заметно стабилизировать мировые рынки, в том числе в контексте западных манипуляций вокруг так называемого потолка цен на нефть из России, сообщает РИА Новости.

Ранее вице-премьер Александр Новак предупредил, что Москва продлит добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года. Он подчеркнул, что это позволит не только поддержать стабильность, но и сохранить баланс глобального рынка энергоресурсов.

При этом российский лидер Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани назвал работу в рамках ОПЕК+ для стабилизации ситуации на мировых энергорынках ключевым направлением сотрудничества двух государств.

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