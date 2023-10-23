Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Солнце с Меркурием торжественно вошли в знак Скорпиона

Овны

Звезды порадуют вас деньгами, которые еще и не придется зарабатывать! В ближайшие тридцать дней вы получите компенсацию или грант, так что смело подавайте заявку.

Тельцы

Солнце входит в противоположный знак, а у вас начинается новый этап в личной жизни! Одинокие представители знака могут встретить свою половинку, семейные - улучшат отношения.

Близнецы

Перемещение Солнца поможет вам взять под контроль свои привычки. За четыре недели вы вполне сможете приобщиться к тренировкам или правильному питанию.

Раки

Творчество, дети, ваша внешность выходят на первый план. Бездетных представителей знака может посетить аист, всех остальных – креативные решения и яркие впечатления.

Львы

Время семьи: звезды смещают фокус на ваше уютное гнездышко. Впереди целый месяц, подходящий для благоустройства дома, семейных праздников.

Девы

Кипучая деятельность, разговоры, поездки - вас ждет активный месяц. Можно идти учиться на права, осваивать новые программы, покупать автомобили и гаджеты.

Весы

В вашей жизни становится тише: Солнце и Меркурий покидают ваш знак. Хорошо, если вы найдете время чтобы проанализировать, что хорошего случилось за тридцать минувших дней.

Скорпионы

Солнце с Меркурием торжественно вошли в ваш знак. С днем рождения! Теперь вы в центре внимания, загадывайте желания и наслаждайтесь каждым днем.

Стрельцы

Когда Солнце входит в предыдущий знак, наступает время уединения и покоя. В ближайший месяц вам будет комфортнее дома, чем на людях. Это время накопления энергии.

Козероги

Вы станете просоциальными: появится желание встречаться с друзьями, развлекаться. Ну а самым серьезным представителям знака можно искать инвесторов, наставников.

Водолеи

Готовьтесь к тому, что к вашей персоне будет приковано внимание коллектива и начальства. Вы будете иметь успех на собеседованиях, публичных выступлениях.

Рыбы

Начинается лучший период года для изучения языков, поездок за границу. Если есть возможность заняться чем-то совершенно новым – обязательно сделайте это.

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