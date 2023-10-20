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МОК ответил на слова Путина об этнической дискриминации россиян

14:04
  • пятница
  • 20 октября 2023

Российский лидер ранее прокомментировал решение комитета по исключению ОКР

Международный олимпийский комитет (МОК) в пятницу, 20 октября, выразил несогласие со словами президента России Владимира Путина о том, что рекомендации о допуске россиян в нейтральном статусе являются этнической дискриминацией.
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В МОК заявили, что участие в Олимпиаде "не является правом человека", есть "строгие условия" допуска к этому турниру, соответствующие Олимпийской хартии.

Ограничения в отношении атлетов из России и Белоруссии в комитете назвали "реакцией на нарушение Олимпийской хартии", которое якобы допустили Москва и Минск, сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин указал, что подходы МОК по допуску к участию в Олимпийских играх противоречат самой природе спорта. По словам Путина, вызывает возмущение тот факт, что в МОК приглашение на Олимпиаду считают не безусловным правом лучших спортсменов, а привилегией.

При этом замглавы российского правительства Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что недружественные страны Запада, пытавшиеся оставить российский спорт в изоляции, потерпели поражение. Хотя "коллективный Запад проиграл в борьбе, однако это не повод успокоиться и ничего не делать, нужно укреплять национальную систему спорта", предупредил политик.

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