Генсек ООН прибыл на КПП "Рафах" на границе с сектором Газа

Гутерриш лично проконтролирует проезд первых грузовиков с гумпомощью палестинцам

Антониу Гутерриш намерен лично контролировать проезд первых грузовиков с гуманитарной помощью через границу в сектор Газа. Генсек ООН прибыл к контрольно-пропускному пункту "Рафах" на границе Египта с палестинским анклавом, сообщает ТАСС со ссылкой на арабские телеканалы.

Тем временем израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что Тель-Авив может открыть сегодня КПП "Рафах" как для гуманитарных грузов, так и для эвакуации. Дипломат сообщил, что на сегодня есть определенные договоренности. Израиль готов обеспечить безопасность перехода, если он будет использован в гуманитарных целях.

Посол отметил, что израильским войскам придется реагировать в случае возникновения нештатных ситуаций. К примеру, если ХАМАС поставит ракетные установки возле КПП "Рафах" и начнет стрелять, то о гарантиях безопасности речи быть не может.

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