Кремль сообщил о планах провести большую пресс-конференцию Путина

Сроки будут известны позднее

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится в этом году.

О ее сроках Кремль проинформирует позднее, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Такие планы есть, мы будем вас информировать по срокам ее проведения", - подчеркнул он (цитата по ТАСС).

В 2023 году прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина еще не проводились. В феврале состоялось обращение президента Федеральному собранию.

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