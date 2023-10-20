Кремль сообщил о планах провести большую пресс-конференцию Путина

Сроки будут известны позднее
Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится в этом году.
О ее сроках Кремль проинформирует позднее, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Такие планы есть, мы будем вас информировать по срокам ее проведения", - подчеркнул он (цитата по ТАСС).
В 2023 году прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина еще не проводились. В феврале состоялось обращение президента Федеральному собранию.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также: