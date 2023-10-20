В Москве открылась выставка, посвященная Федору Ушакову

Представлены исторические документы, военные карты и многое другое

"Непобедимый адмирал - непобедимая Россия" - под таким названием сегодня в здании МИДа в Москве открылась выставка, посвящённая знаменитому флотоводцу Фёдору Ушакову.

В торжественной церемонии приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и представители исторических общественных организаций. Фёдор Ушаков причислен к лику святых как праведный воин. Он командовал Черноморским флотом и русско-турецкой эскадрой. Не проиграл ни одного морского сражения.

На выставке представлены исторические документы, военные карты, а также награды и картины с описанием событий из жизни Ушакова.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"