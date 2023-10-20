ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве открылась выставка, посвященная Федору Ушакову

14:51
  • пятница
  • 20 октября 2023

Представлены исторические документы, военные карты и многое другое

"Непобедимый адмирал - непобедимая Россия" - под таким названием сегодня в здании МИДа в Москве открылась выставка, посвящённая знаменитому флотоводцу Фёдору Ушакову.

В торжественной церемонии приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и представители исторических общественных организаций. Фёдор Ушаков причислен к лику святых как праведный воин. Он командовал Черноморским флотом и русско-турецкой эскадрой. Не проиграл ни одного морского сражения.

На выставке представлены исторические документы, военные карты, а также награды и картины с описанием событий из жизни Ушакова.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Выставка "Непобедимый адмирал - непобедимая России: святой праведный воин Федор Ушаков"
Выставка "Непобедимый адмирал - непобедимая России: святой праведный воин Федор Ушаков"
Открытие выставки "Непобедимый адмирал — непобедимая России: святой праведный воин Федор Ушаков"
Открытие выставки "Непобедимый адмирал — непобедимая России: святой праведный воин Федор Ушаков"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.