Конфликт на Ближнем Востоке: число погибших в секторе Газа превысило 4 тысячи

С израильской стороны погибли более 1,4 тысячи человек

Палестинцы разбирают завалы на месте, где еще вчера стояла греческая православная церковь Святого Порфирия. Построенное в V веке святилище пережило Халифат, Османскую Империю и две мировые войны. И вот накануне мощный авиаудар Армии обороны Израиля разрушил памятник до основания. Внутри могли находиться до тысячи человек.

Добровольцы вручную поднимают обломки, вытаскивают тела убитых. В надежде отыскать под завалами раненых палестинцы устраивают минуту тишины, чтобы услышать крики. По последним данным, 18 человек погибли. В том числе и настоятель храма.

Еще один удар пришелся по мечети. Сколько мирных палестинцев погибло на этот раз, пока неизвестно. ЦАХАЛ продолжает бомбардировки позиций ХАМАС в секторе Газа и "Хезболлы" в Ливане. Только этой ночью Армия обороны Израиля обстреляла более 100 палестинских объектов, в том числе десятки штаб-квартир движения ХАМАС. Среди погибших - член военного руководства исламистов. Кроме того, сообщается о захвате одного из основателей палестинского радикальной группировки - шейха Хасана Юсефа.

Палестинская сторона отвечает точечными ударами по технике противника. На кадрах бойцы ХАМАС сбрасывают на израильский танк кумулятивные гранаты. Свои дома на севере анклава покинули более миллиона палестинцев, это примерно половина населения Газы. Однако идти некуда. Пограничный переход между Египтом и Газой сегодня так и не открыли.

Эвакуация идет и по другую сторону границы. Израильские военные вывозят жителей 22-тысячного города Кирьят-Шмона. В результате вчерашних обстрелов со стороны сектора Газа здесь погибли три человека. Всего же правительство Израиля распорядилось эвакуировать 28 населенных пунктов, расположенных в двух километрах от границы с Ливаном. Впрочем, покидать свои дома готовы далеко не все. Даже уехав из-под бомбежек, при первой возможности люди возвращаются в свои дома.

Накануне министр обороны Израиля Йоав Галлант рассказал журналистам о том, что война против палестинской агрессии не будет быстрой. Военное руководство планирует три этапа операции: "Первым делом мы уничтожим организацию ХАМАС, ликвидируем военную и правительственную инфраструктуру. Это будет нелегко, будут потери, нам понадобится поддержка армии. Следующий этап - стабилизация системы. В конечном итоге мы получим совершенно другой режим, который не будет нести угрозы Израилю. Это займет не день, не неделю и, к сожалению, не месяц".

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 4 тысячи. Семь медицинских учреждений выведены из строя. С израильской стороны погибли более 1,4 тысячи человек, почти 5 тысяч ранены. Судьба еще 200 израильтян, которые были похищены палестинской стороной, остается неизвестной. В память о тех, кто погиб, и тех, кого ждут дома, в Тель-Авиве появился стихийный мемориал.

Проведение вооруженной наземной операции против сектора Газа – вопрос решенный. Однако точные даты начала не сообщаются. Министр обороны Израиля проверил готовность армии и приказал войскам "готовиться увидеть Газу изнутри".

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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