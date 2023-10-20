В палестино-израильском противостоянии Запад взял курс на эскалацию

Такова альтернатива диалогу, на котором настаивает Москва

По итогам своего провального дипломатического турне на Ближний Восток американский лидер записывает обращение к нации. Основной посыл Джо Байдена - свободный мир снова в опасности. Однако Америка опять всех спасет и победит. Если, конечно, Конгресс, резюмировал президент США, согласится выделить на это деньги.

"Американское лидерство удерживает мир в состоянии стабильности. Мы должны обеспечить свою безопасность. Наши ценности важны не только для нас. Мы не можем рисковать этим. Мы не можем оставить Украину, не можем повернуться спиной к Израилю. Вот почему завтра я направляю в Конгресс срочную бюджетную заявку. Мы должны выделить финансовые средства для поддержки наших важнейших партнеров", - сказал Байден.

Давать деньги Киеву конгрессмены не хотят. А вот Израилю одобрят любой транш. Слишком уж сильно еврейское лобби, которое наверняка продавит предложение Байдена, даже несмотря на отягощение в виде Украины. Потому как медлить нельзя. На носу у Тель-Авива военная операция в секторе Газа, к которой ЦАХАЛ усиленно готовится.

По данным телеканала ABC, Вашингтон уже дал "зеленый свет" Израилю на ввод войск в сектор Газа. Правда, как пишет издание Bloomberg, Байден в ходе переговоров с Нетаньяху все же внес некоторые коррективы в первоначальный израильский план.

"США поддерживают Израиль в его стремлении уничтожить в секторе Газа военную инфраструктуру ХАМАС. Это возможно только при наземном вторжении, поскольку эта группировка потратила десятилетия на строительство сети тоннелей и других огневых точек. При этом именно США определяют, как пройдёт операция, а также дальнейшие планы израильских властей, когда она закончится", - говорится в материале.

Один из вариантов - создание буферной зоны на границе Израиля и сектора Газа. Именно такую идею в интервью Financial Times озвучил министр сельского хозяйства еврейского государства. Однако с этим категорически не согласны представители арабского мира. Они считают, что необходимо признать Палестину независимым государством. И вернуть ей территории, которые она утратила за последние 50 с лишним лет.

Арабский мир продолжает бурлить. Акции в поддержку Палестины проходят по всему миру. На Ближнем Востоке - нападения на посольства Израиля. Есть сообщения об атаке на две военные базы США, расположенные в Ираке и Сирии. И это еще не началась наземная операция в секторе Газа, которая, пишет британское издание Guardian, вряд ли станет легкой прогулкой для израильских войск.

"В случае начала наземной операции ЦАХАЛ боевики ХАМАС могут, в частности, попытаться заманить израильские войска на свою территорию, а затем нанести неожиданный удар по целям вдали от линии фронта", - указано в статье.

В секторе Газа - гуманитарная катастрофа. Нет воды, электричества и продуктов питания, подчеркивает генсек ООН, который сейчас находится на египетско-палестинской границе. При этом две гуманитарные резолюции по прекращению огня в секторе Газа, которые вносили Бразилия и Россия, были заблокированы США в Совбезе ООН.

Запад взял курс на продолжение эскалации, которая может привести к разрастанию конфликта и вовлечения в него других стран. Такова альтернатива диалогу, на котором настаивает Москва.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"