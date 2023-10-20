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Песков прокомментировал поездку Путина в штаб ВС России

14:26
  • пятница
  • 20 октября 2023

Президент побывал в Ростове-на-Дону

Поездка российского лидера Владимира Путина в штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону была незапланированной. Об этом в пятницу, 20 октября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону

Спикер Кремля отметил, что "они проходят тоже достаточно регулярно, эти поездки, и президент достаточно регулярно прямо на месте получает доклад от наших военных".

Однако данная конкретная поездка в рабочих планах президента не числилась и была согласована и осуществлена "достаточно оперативно", цитирует Пескова "Интерфакс".

Ранее Песков рассказал, что Владимир Путин всегда предпочитает иметь разные источники получения информации, особенно когда речь идет о спецоперации. Наряду с официальными докладами президент регулярно совершает телефонные звонки лицам, ответственных за ход спецоперации на местах, а также "получает информацию непосредственно с земли".

При этом пресс-секретарь главы государства подчеркивал, что спецоперация и связанные с ней события остаются главными в рабочем графике Владимира Путина.

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