Работы по замене асфальта на участке Ленинского проспекта завершены

Работы велись, в основном, ночью

В Москве обновили дорогу на участке Ленинского проспекта - на пересечении с Университетским и Ломоносовским. И только отечественным асфальтобетонным покрытием.

Более 66 квадратных метров магистрали пришлось менять из-за колейности дорожного полотна. Сказались и резкие перепады погоды. Но главное - гарантийный срок службы покрытия истёк.

Теперь положили новое, изготовленное на 10 городских заводах. Работы велись, в основном, ночью, чтобы не мешать автомобилистам. Движение ограничивали лишь частично. На отремонтированный участок нанесли разметку из особо прочных материалов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"