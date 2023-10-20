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Работы по замене асфальта на участке Ленинского проспекта завершены

15:02
  • пятница
  • 20 октября 2023

Работы велись, в основном, ночью

В Москве обновили дорогу на участке Ленинского проспекта - на пересечении с Университетским и Ломоносовским. И только отечественным асфальтобетонным покрытием.

Более 66 квадратных метров магистрали пришлось менять из-за колейности дорожного полотна. Сказались и резкие перепады погоды. Но главное - гарантийный срок службы покрытия истёк.

Теперь положили новое, изготовленное на 10 городских заводах. Работы велись, в основном, ночью, чтобы не мешать автомобилистам. Движение ограничивали лишь частично. На отремонтированный участок нанесли разметку из особо прочных материалов.

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Новый асфальт на Ленинском проспекте
Новый асфальт на Ленинском проспекте
Новый асфальт на Ленинском проспекте
Новый асфальт на Ленинском проспекте
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