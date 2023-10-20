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Бывшему эсэсовцу Хунке заочно предъявили обвинение

14:39
  • пятница
  • 20 октября 2023

Он будет объявлен в розыск

Следственный комитет предъявил заочное обвинение украинскому националисту Ярославу Хунке (он же Гунько, Гунька).
Россия направила Канаде ноту протеста из-за чествования нациста в парламенте

Его обвиняют в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны". В скором времени он будет объявлен в международный розыск. В настоящее время Хунка проживает в Канаде.

Следствие выяснилось, что Хунка служил в дивизии СС "Галичина", члены которой уничтожали и пытали славян во Львовской области. С 23 по 28 февраля 1944 года они убили не менее 500 граждан СССР.

"В числе убитых были евреи и поляки. Людей расстреливали, сжигали в жилых домах, а также в костёле", - говорится в сообщении СК России.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил проработать обращение в Канаду и Интерпол для экстрадиции Хунки, которому аплодировал канадский парламент. На заседании, открывшемся в честь приезда президента Украины Владимира Зеленского, его представили, как "ветерана борьбы против русских". А на деле он оказался националистом, который отметился зверствами в отношении советских граждан, евреев, поляков и словаков.

Пригласивший Хунку в парламент спикер палаты общин Энтони Рота подал в отставку. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал чествование Хунки в парламенте чудовищным надругательством над памятью пострадавших от фашизма.

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Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка
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