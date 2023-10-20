Собянин рассказал о ходе реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

В рамках проекта возведут более 15 километров дорог

Работы не останавливаются ни днем, ни ночью. Развязка на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля - довольно сложная и протяженная. Она состоит из металлоконструкции, поверх которой уложена монолитная железобетонная плита. На объекте работают 450 человек. Проверить ход строительства приехал мэр Москвы.

"В районе Капотни возводится большая развязка новая, которая обеспечит хорошей транспортной доступностью пять районов Москвы и Подмосковья. Объект сложный: четыре путепровода, четыре инженерных сооружения мы уже запустили, сдали. Осталось четыре. Они в достаточно высокой степени готовности, поэтому считаю, что на месяца три раньше установленного срока можно запустить эту развязку. В марте месяце здесь машины должны уже поехать", - сказал градоначальник.

На этом участке МКАД вне зависимости от дня недели плотный трафик. Помимо вылетных магистралей загрузку участка обеспечивают расположенные по обеим сторонам кольцевой дороги крупные торговые центры. В них каждый день спешат за покупками москвичи. Теперь транспортные потоки будут разделены. Новая развязка готова на 80%.

Реконструкция развязки кольцевой дороги на пересечении с улицей Верхние Поля началась весной 2021 года. Строителям предстояло демонтировать старую развязку "клеверного типа" и возвести современную - с параллельными съездами. В рамках проекта нужно было построить больше 15 км дорог, включая 8 искусственных сооружений.

Внимание мэра к реконструкции объекта на всех этапах работы было пристальным. Ведь в районе строительства - жилые микрорайоны, жители которых жаловались на постоянные пробки. Осенью прошлого года был открыт путепровод над МКАД с шестью полосами движения. А летом этого года открыты для движения две эстакады-съезда - с улицы Верхние Поля и Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД в сторону улицы Капотня.

Три перехода предусмотрены для пешеходов: подземный в районе торгового центра и два надземных. После открытия эстакады водители смогут беспрепятственно выезжать на кольцевую с Южной рокады и Новоегорьевского шоссе. Улучшится транспортная доступность Капотни, Люблино, Марьино и подмосковных городов.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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