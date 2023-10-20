Песков попенял США на неприемлемый тон высказываний о России и Путине

Вашингтон и Байден не оставят попыток давления на Россию, отметили в Москве

Фамилия российского лидера Владимира Путина является неотъемлемой частью внутриполитической жизни США и постоянно фигурирует в риторике американских политиков всех уровней, до самого высокого. Такое заявление сделал в пятницу, 20 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя последние высказывания президента США Джо Байдена о Путине, Песков усомнился в допустимости подобного, подчеркнув, что "вряд ли такая риторика подходит для ответственных лидеров государств, и вряд ли такая риторика может быть приемлемой для нас".

Любые действия США по сдерживанию России неэффективны, а риторика на эту тему неприемлема, цитирует спикера Кремля "Интерфакс".

Ранее Путин, комментируя соответствующие высказывания американского коллеги Джо Байдена, поинтересовался, "если война проиграна Россией, зачем поставлять ATACMS", а также предложил Соединенным Штатам забрать все поставленное Украине вооружение. Байден же в таком случае "пусть садится за блины, приезжает к нам на чаепитие", заявил президент России.

Песков указывал, что на Западе все хотят "подавить Путина", при этом не могут объяснить, зачем им это нужно, тем более что до сих пор это ни у кого не получилось.

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