В Москву на выходные придут морозы

Надолго холода не задержатся

Жителей Москвы и области ждут морозные выходные. Температура резко понизится в ночь на воскресенье, сообщил руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов.

В конце недели атмосферное давление в столице начнет расти. Ветер подует с северо-востока, похолодает. В ночь на воскресенье, 22 октября, столбик термометра опустится до минус четырех градусов, такая же температура будет и утром.

По данным синоптика, в некоторых районах Московской области будет еще холоднее. В Подмосковье — до минус семи-восьми градусов, в воскресенье возможен дождь со снегом. Холода не задержатся в Москве надолго, морозная погода придет в столицу на один-два дня.

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