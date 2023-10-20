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В Москву на выходные придут морозы

14:30
  • пятница
  • 20 октября 2023

Надолго холода не задержатся

Жителей Москвы и области ждут морозные выходные. Температура резко понизится в ночь на воскресенье, сообщил руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов.

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В конце недели атмосферное давление в столице начнет расти. Ветер подует с северо-востока, похолодает. В ночь на воскресенье, 22 октября, столбик термометра опустится до минус четырех градусов, такая же температура будет и утром.

По данным синоптика, в некоторых районах Московской области будет еще холоднее. В Подмосковье — до минус семи-восьми градусов, в воскресенье возможен дождь со снегом. Холода не задержатся в Москве надолго, морозная погода придет в столицу на один-два дня.

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