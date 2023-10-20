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Кремль и МИД прокомментировали испытания США на ядерном полигоне

14:58
  • пятница
  • 20 октября 2023

Они прошли накануне в Неваде

Россия внимательно наблюдает за ситуацией вокруг подземных химических испытаний США на ядерном полигоне в Неваде. Такое заявление сделал в пятницу, 20 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
США в день решения России по ДВЗЯИ провели испытания на ядерном полигоне

Спикер Кремля напомнил, что позиция Москвы и до того была ясна, а сейчас еще и "выровнялась" юридически, когда Госдума отменила ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Эта позиция, как отметил Песков, заключается в том, что "и Америка, и Россия являются подписантами договора, но теперь он не ратифицирован ни в той, ни в другой стране".

Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что информация о проведении американской стороной испытания на полигоне в Неваде проверяется. Если заявленная Вашингтоном цель соответствует действительности, то действия США не противоречат положениям ДВЗЯИ, цитирует дипломата "Интерфакс".

Ранее в России подчеркнули, что дератификация ДВЗЯИ не означает автоматического возобновления в стране ядерных испытаний, но они могут начаться, если на такой шаг пойдут Соединенные Штаты.

При этом постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчеркивал, что "и нам, и Западу нужна определенная предсказуемость, определенное не то что доверие, но хотя бы недоверие свести к минимуму".

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