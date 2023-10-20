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Пять человек пострадали в столкновении маршрутки с трамваем в Краснодаре

15:08
  • пятница
  • 20 октября 2023

Водитель проехал на красный свет

Пять человек пострадали в результате ДТП в Краснодаре. Маршрутное такси столкнулось с трамваем, сообщило городское управление МВД.

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Как стало известно, днем 20 октября водитель маршрутки №61 марки Peugeot проехал на запрещающий сигнал светофора по улице Горького на пересечении с улицей Бершанской. В результате автомобиль столкнулся с трамваем.

Пятеро пассажиров маршрутки обратились за помощью к медикам. Двоим из них помощь оказали на месте. Трое, среди которых сам водитель маршрутки, доставлены с различными травмами в медицинское учреждение, говорится в сообщении УМВД в соцсети "ВКонтакте".

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