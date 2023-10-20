Генпрокуроратура предупредила о рисках утечки оружия из зоны СВО

Компетентные органы должны уделить этому особое внимание

Сохраняются риски нелегального перемещения распространения оружия, в том числе из зоны проведения специальной военной операции. Такое заявление сделал в пятницу, 20 октября, генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Он подчеркнул, что идет трансформация деятельности трансграничных криминальных сообществ, которые для совершения преступлений используют современные информационно-коммуникационные технологии.

По этой причине особую важность приобретает координация усилий правоохранительных структур России и Белоруссии по нивелированию подобных угроз, цитирует Краснова ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что не питает сомнений в утечке оружия, поставляемого Западом, с Украины на Ближний Восток, поскольку "уровень коррупции высокий, черный рынок складывается таким способом — есть желающие купить и есть желающие продать".

Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл предупреждал, что такая же судьба ждет и американские дальнобойные ракеты ATACMS – они окажутся на черном рынке.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"