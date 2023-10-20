Украина потратила почти 60% бюджета на военные нужды

Средства направлены на содержание военнослужащих ВСУ

За неполный 2023 год военные издержки Украины превысили 34 млрд долларов и составили почти 60 процентов расходной части государственного бюджета, передает пресс-служба министерства финансов страны.

По данным ведомства, средства были направлены на поддержание деятельности оборонного сектора Украины: на денежное обеспечение военнослужащих ВСУ и полицейских и на приобретение специализированной военной техники и оружия.

Ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что в текущем году власти планируют направить на обеспечение оборонительных потребностей ВСУ порядка 50 млрд долларов. При этом политик подчеркнул, что эта сумма значительно превосходит бюджет украинской армии в мирное время.

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