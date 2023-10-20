Президент Латвии решил закрыть Балтику для российских судов

Идут консультации с властями Эстонии и Финляндии

Власти Латвии проводят консультации с властями Эстонии и Финляндии по вопросу повреждения газопровода Balticconnector. Если расследование выявит причастность России к инциденту, то Балтийское море может быть закрыто для всех российских судов, заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

По словам Ринкевичса, вопрос обсуждается на уровне премьер-министров. Первый ответный шаг, который необходимо предпринять - это усиление патрулирования НАТО в регионе, считает латвийский президент. А во-вторых будет обсуждаться вопрос закрытия Балтийского моря для всех российских кораблей.

На днях министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин сообщил о повреждении телекоммуникационного кабеля между Эстонией и Швецией. Он утверждал, что кабель был поврежден в то же время, что и газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"