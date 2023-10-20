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Российская система ПВО за сутки сбила семь украинских МиГ-29

15:39
  • пятница
  • 20 октября 2023

Россия продолжает спецоперацию

Российская система противовоздушной обороны за сутки сбила семь самолетов МиГ-29, принадлежавших Вооруженным силам Украины. Об этом в пятницу, 20 октября, рассказали в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что за прошедшую неделю ВС России уничтожили 12 украинских самолетов, включая десять МиГ-29 и два штурмовика Су-25.

Кроме того, ликвидировано два украинских вертолета Ми-8, сообщает РИА Новости.

По мнению военного аналитика Тома Мокаитиса, стратегия ВС России в зоне спецоперации не оставляет украинской армии шансов на победу в конфликте, несмотря на переданный ВСУ "передовые" вооружения НАТО.

Руководитель запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов отмечал, что на фоне провала украинского контрнаступления военнослужащие ВСУ сменили тактику на запорожском направлении и перешли к локальным атакам и боям. К этому привели, в частности, большие потери среди личного состава украинской армии.

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