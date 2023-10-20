Дома лучше: сравнение социальной инфраструктуры России с ЕС и США

В Америке улицы крупнейших городов превратились в палаточные лагеря-гетто

Москва вот уже два года носит звание лучшего города в мире по уровню развития инфраструктуры. Исследование качества жизни мегаполисов проводили эксперты ООН. Впрочем, многие могут возразить, мол, Москва - еще не вся Россия. А потому было решено отправиться в один из регионов и посмотреть – а как там в сравнении с другими странами.

Два с половиной часа по трассе "Крым", и мы в городе оружейников. Это Тула. Каждый день в среднем здесь рождается 170 детей, покупается 55 квартир, появляются индивидуальные предприниматели. И от того, насколько легко город принимает эти изменения, зависит качество жизни людей.

Паспортный стол и налоговая, Пенсионный фонд и ГИБДД, ЗАГС и десятки других ведомств под одной крышей. В одном окне. За 12 лет россияне привыкли, что большинство документов и справок можно оформить в ближайшем МФЦ. Независимо от места регистрации. Всего в городе работают четыре многофункциональных центра, в области – еще 34. Тем, кто живет в отдалённых деревнях и селах, вовсе не обязательно ехать в город, город сам приедет к заявителю.

Сегодня многофункциональные центры предоставляют более 280 услуг. Есть среди них и совсем уж неожиданные. В некоторых флагманах, например, предлагают сдать на вечное хранение в Главный архив старые семейные фотоплёнки. Ну, если выбрасывать жалко. А вот большинство привычных услуг можно оформить прямо из дома – через сайт "Госуслуг". Опытом России заинтересовались зарубежные страны. Так, в Испании тоже решили пойти по пути цифровизации. Правда, пока каждое ведомство – своей дорогой.

В других же государствах Евросоюза, например, Италии, Франции, Германии, требуется личное присутствие заявителя. Все справки - исключительно в порядке живой очереди.

Отдельная категория заявителей - автомобилисты. У нас получить права в день обращения или зарегистрировать транспортное средство можно на том же портале "Госуслуг". С помощью мобильных цифровых сервисов водители оплачивают проезд по платным дорогам, парковку. Ну а если с парковкой не сложилось, то штрафы.

Евгений за рулем паркона с самого начала эксперимента. Говорит, за 8 лет качество фиксации нарушений выросло в разы. Любители закрывать цифры бумажками, скорее всего, тоже получат "письма счастья". Для современных интеллектуальных систем вычислить полный номер машины не составляет труда.

В большинстве европейских стран эту работу до сих пор выполняют только пешие инспекторы. В Германии попытка внедрить подобную автоматическую систему фиксации уперлась в сплошную стену дорожного законодательства, статьи которого пришлось бы переписывать заново. Те, кто не желает проблем с парковкой, пересаживаются на общественный транспорт. Если, конечно, есть деньги на проездной.

Еще одна проблема, с которой столкнулись наши соотечественники за рубежом, - невозможность осуществить быстрый денежный перевод. Транзакции придется дожидаться 5-7 дней. Есть, конечно, еще чековые книжки, которые все хорошо знают по американским фильмам. Но и тут не все так просто. Выписанный чек сначала придется обналичить в банке. Кстати, наличные в некоторых местах – единственный способ расплатиться. В крупных западных супермаркетах подобных проблем не возникает – большинство касс оборудовано терминалами. Однако карточку, скорее всего, придется по старинке вставлять, а не прикладывать. Бесконтактная оплата не прижилась даже в ковидные времена. Так что расплатиться телефоном, часами, а тем более лицом, как в московском метро, вряд ли удастся. Тогда как в России карты принимают даже в маршрутках и на рынках. В крайнем случае выручает система быстрых платежей.

Но если с дорогим проездом в автобусе или отсутствием терминалов можно смириться, то когда речь заходит о здоровье, компромиссы вряд ли уместны. Абсолютно все детские медучреждения в России и большинство взрослых – всего 7000 - включены в программу "Бережливая поликлиника". Ждать при этом приходится в разы меньше. У регистратуры вместо 28 минут - 7, у кабинетов перед приемом - не больше 15. Врачам тоже стало намного проще. Никакой писанины и бумажных бланков. Вся информация - в единой информационной системе здравоохранения, к которой подключены все врачи всех медучреждений. Запись на прием - через мобильное приложение в несколько кликов. Срочную помощь окажут в тот же день. Если же нужно попасть к узкому специалисту, то ждать самое долгое - одну-две недели.

Совсем другая картина - в Европе. Медицинских учреждений в Великобритании хоть отбавляй. Вот только чаще всего принимают они платно. За одну простую пломбу в частной стоматологии придется заплатить 600-800 фунтов – это почти 100 тысяч рублей! В государственных клиниках выйдет дешевле, но и записаться туда сложнее. Весной социальные сети облетела история 51-летнего Ферди. Не дождавшись приема, мужчина самостоятельно вырвал себе пять зубов плоскогубцами. И это далеко не единичный случай.

Вместе с тем европейцы платят немаленькие социальные налоги. Причем за все подряд. Католики – за католическую церковь, владельцы домашних животных – за собак, обычные домовладельцы – за радио и телевидение. И отсутствие телевизора вовсе не повод уклоняться от уплаты. Плюс коммунальные услуги, счет за которые зимой в переводе на рубли составляет десятки тысяч. Большая часть – за электричество. Во многих европейских странах в домах нет центрального отопления – приходиться покупать электрообогреватели. Те же, у кого и дома нет, греются прямо на улице у костров.

В США улицы крупнейших городов превратились в палаточные лагеря-гетто. Из-за роста преступности предприниматели покидают центр, а оставленные здания ветшают на глазах. Бездомные, кажется, всегда были здесь неотъемлемой частью городского ландшафта. Представить нечто подобное в российских городах просто невозможно. Как, впрочем, и побороть необъяснимое желание русского человека сравнивать - а как там у них. Порой забывая, как на самом деле у нас.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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