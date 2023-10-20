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Двухфакторная аутентификация стала обязательной для всех пользователей "Госуслуг"

15:48
  • пятница
  • 20 октября 2023

Дополнительное подтверждение станет обязательным с 28 октября

Правительство России утвердило постановление о дополнительном подтверждении входа на портал государственных услуг ("Госуслуги"). При этом с 1 октября двухфакторная аутентификация для входа на портал госуслуг стала обязательной для новых пользователей и тех, кто восстановил свою учетную запись.

Отныне для входа на портал после введения логина и пароля потребуется дополнительный способ подтверждения: одноразовый код из смс-сообщения, код из специального приложения (ТОТР) для работы с одноразовыми кодами или биометрия.

При этом в Минцифры уточнили, что дополнительное подтверждение входа на "Госуслуги" станет обязательным для всех пользователей с 28 октября, сообщает ТАСС.

Благодаря национальному проекту "Цифровая экономика" уже более 200 социально значимых государственных услуг доступны в электронном виде. Полезных функций становится все больше, это минимизирует возможность ошибок, частых при оформлении документов вручную, а также существенно экономит время.

В частности, возможность оплаты имущественного, земельного, транспортного налогов и налога на доходы физических лиц стала возможна для граждан России через портал "Госуслуги".

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