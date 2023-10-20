О милосердии, любви и подвиге: как спасают животных в зоне боевых действий

Только помощь беззащитным позволяет оставаться человеком

Нескончаемый поток жизнерадостной энергии: даже несмотря на осколочное ранение и перенесенную операцию, Сарделя не может усидеть на месте. Лабрадор поисковик работала в Волновахе. Обследовала завалы. И стала целью номер один для врагов. В нее стреляли противотанковыми ракетами и даже пытались выкрасть.

"В открытом радиоэфире за ее голову предлагали 10 тысяч долларов. Угрожали инструктору, который с ней был. Им сложно, особенно тем собакам, на которых обращали внимание журналисты. За ними просто прямая охота", - рассказывает Дмитрий Фролов, основатель проекта "Лабрадом".

Дмитрий взял Сарделю пять лет назад. Кличку дали за отменный аппетит. Кинологи обучили собаку искать людей в горно-лесной местности. А с началом СВО хозяина попросили отпустить собаку с инструктором добровольцами в Донбасс.

"Смотришь, как люди сидят там месяцами в подвалах замурованные, а скольких не нашли, это же тысячи людей. И понимаешь, что если твоя собака может что-то сделать, то пусть делает. И неважно, какого люди гражданства. Высшая цель собаки – спасти человеческую жизнь", - продолжает Дмитрий.

Без них трудно представить возвращение мирной жизни на освобожденные территории. Джоли, например, собака-сапер. Ищет мины, взрывные устройства и другие "подарки" ВСУ. Стаффорд - ветеран боевых действий. Четыре командировки в зону СВО: Волноваха, Северодонецк, Лисичанск. Сейчас - увольнительная. В крымский приют "Лабрадом" после изнурительной работы на фронте на реабилитацию регулярно приезжают такие собаки.

"Буквально два месяца назад у нас было два австралийских хилера - один подносчик боеприпасов, один санитар, подносит аптечку к группе. Такие собаки у нас регулярно, которые там что-то делают, а потом отдыхают, приходят обратно в норму. Потому что условия эксплуатации собак там жесткие и на износ", - отмечает Дмитрий.

Когда объявили мобилизацию, в приют стали брать на передержку собак военнослужащих. А затем начали оказывать помощь уже и вновь обретенным фронтовым друзьям.

Брошенные и просто бездомные животные в зоне боевых действий находят себе новых защитников в лице наших военнослужащих. Вот, например, Йода. Она несла службу в Херсонской области и во время одного обстрела была серьезно ранена. В нее попал осколок размером с кулак. Собаку экстренно вывезли в Крым, подлатали, и теперь эта девочка ищет себе новую семью.

Чаще всего животные, оставшись без дома и хозяев, просто прибиваются к тем, кто проявил заботу и оказался добр. А российские бойцы спасают не только гражданских, выводя их из зоны обстрела, но и животных.

Практически в каждом окопе есть свой питомец. Кого-то военные привозят с собой из дома. Например, известного на всю страну Бандита морпех-дальневосточник "Ярый" когда-то подобрал на стройке. В мирной жизни пес помогал спасать утопающих. А на фронте таскал боеприпасы и аптечку. В мае собака пропала во время обстрела. Поиски боевого друга не прекращаются, а тем временем к бойцам прибился новый. Назвали Буря.

Перепуганные и раненные - они приходили к нашим бойцам за помощью, а затем сами встают на боевое дежурство. Верные, преданные и всегда готовые на самоотверженный подвиг.

Животные - незаменимые звукометристы. Благодаря своему чутью и слуху безошибочно определяют, откуда ждать опасность. Альбу подобрали четырехмесячным щенком. А теперь она лучший разведчик в подразделении артиллеристов.

Они - талисманы и обереги. Пес Сармат вместе с хозяином добровольцем отправился на фронт в первые дни спецоперации в штурмовое подразделение. Овчарка охраняла позиции, предупреждала о подходе диверсантов и всегда могла отличить, когда снаряды летели мимо, а когда нужно было укрыться. Собака погибла, подорвавшись на растяжке. С ним прощались как с героем, а в Республике Коми даже открыли памятник.

На боевом посту - не только четвероногие, но и пернатые. В одном из подразделений на херсонском направлении живет лебедь Гоша. В результате украинского обстрела он потерял семью, но обрел новых друзей. В ДНР мобилизованные сибиряки подобрали совенка – он упал из гнезда прямо в окоп во время боя. Птенца кормили с рук, учили летать. Теперь он от них - ни на шаг.

Тысячи питомцев потерялись еще во время эвакуации с правого берега Днепра. Ирина была в Крыму, муж-моряк - в плавание. Собака жила с родителями, которые уезжали уже на последнем пароме и не смогли взять с собой животное. Думали, скоро вернутся. Оставили мешок корма и попросили знакомых присмотреть за псом. Норд жил один 9 месяцев, пока соседи не сменились. Транспортная компания чудом вывезла собаку из дома возле Антоновского моста. Две недели в маленькой клетке Норд добирался до Чехии, где его встретил хозяин. Оттуда через Польшу и Прибалтику - в Россию.

Еще больше животных в Херсонской области остались без крова и потеряли хозяев в результате техногенной катастрофы, когда украинские войска уничтожили Каховскую дамбу. Тогда в затопленные районы приехали волонтеры со всей страны. Спасали и людей и беззащитных питомцев.

Труднее всего пристроить подопечных в добрые руки. Этим щенкам повезло. Прямо с передовой их отвезли в Крым к новым хозяевам - в Красноперекопск и Симферополь. Но так бывает далеко не всегда. Основная нагрузка - пока на плечах волонтеров. Ирина Волик спасает животных из-под обстрелов с 2014 года, а еще развозит медикаменты и делает прививки в труднодоступных районах, чтобы не допустить распространения эпидемий. На территории бывшего склада Ирина организовала приют "4 лапки". Сейчас у нее более 400 питомцев, вывезенных с передовой. Раненые, изможденные, перепуганные – здесь у них появляется надежда на новую жизнь.

Ирина Бас - из ЛНР. В 2014 году ее дом попал под обстрел. Женщина уехала, а спустя 4 года вернулась. Восстановила жилье и открыла у себя приют для животных из зон боевых действий. В августе свой дом для беспризорных четвероногих появился в Новой Каховке. Животные в прифронтовых районах сейчас выживают в основном благодаря неравнодушным гражданам. Одни перечисляют деньги, другие привозят корм и лекарства, кто-то отдает свою гуманитарку или сухпаек. Счет спасенных идет на тысячи. И каждый, кто хоть раз проявил заботу к братьям нашим меньшим, признается - только помощь беззащитным позволяет оставаться человеком и испытывать настоящее счастье.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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