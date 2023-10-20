Готовность - 0%: миллион беженцев из Газы уничтожит Европу

Шансов на достижение компромисса нет

Эти кадры, без преувеличения, удивили весь мир: после убийства двух шведских футбольных болельщиков в Брюсселе террорист Абдусалем Гулани весь вечер свободно передвигался по городу. С автоматом и в яркой куртке. При желании он мог убить еще десятки человек. Вместо этого Гулани записал видео, в котором попытался объяснить убийство. Только на следующее утро его ликвидировали во время неудачного задержания.

Странности на этом не закончились. Оказалось, что в ноябре 2019-го террорист подавал прошение на предоставление убежища, но спустя год получил отказ. И все это время спокойно жил в Бельгии, хотя и состоял на учете в полиции и даже подозревался в контрабанде людей. А по некоторым данным, даже отсидел в тунисской тюрьме за терроризм.

"Я только что выразил мои искренние соболезнования премьер-министру Швеции в связи с ужасным нападением на шведских граждан в Брюсселе. Наши мысли с семьями и друзьями тех, кто потерял любимых. Как близкие партнеры мы совместно боремся с терроризмом", - сказал Александр де Кроо, премьер-министр Бельгии.

Впрочем, борьба эта выглядит весьма сомнительно. Почти бесконтрольная миграционная политика Европы последних 20 лет не только привела к массовому притоку мигрантов, но и к их радикализации. Случай в Бельгии – далеко не первый. Накануне во Франции погиб преподаватель, еще два человека получили ранения при нападении на школу в городе Аррас. Террорист был вооружен ножом. Французским полицейским удалось задержать нападавшего. Им оказался парень из семьи иммигрантов из Ингушетии. Он придерживался радикальных взглядов и находился под наблюдением местных спецслужб.

"Учитель, который встал на пути нападавшего, безусловно, спас многие жизни. Выражаю соболезнования семье погибшего и хочу также отметить смелость двух других сотрудников школы, которые получили при нападении ножевые ранения", - заявил Эмманюэль Макрон.

И в данном случае меры приняли уже постфактум. Макрон распорядился усилить охрану школ, теперь этим будут заниматься в том числе военные. Еще одна инициатива пока обсуждается. Речь о возможной высылке из Франции граждан России, которые включены в перечень радикалов.

"В списке лиц, склонных к радикальной идеологии и готовых к активным действиям, значится 60 россиян, у которых аннулирован вид на жительство. 40 человек сейчас находятся в тюрьме, а 11 рассматриваются к высылке,", - сообщил Жеральд Дарманен, министр внутренних дел Франции.

Пока нет данных, действительно ли эти люди – российские граждане, а если это так, то непонятно, почему Франция раньше не озаботилась их экстрадицией в Россию. Впрочем, непонятно - это слово, которое описывает миграционную политику почти всего Евросоюза. Из Германии, например, 25 лет не могут депортировать афганца, который уже 6 раз сидел в тюрьме и 29 раз оказывался в суде. В данный момент мигрант отбывает срок за вооруженное ограбление магазина. Но вернуть его в Афганистан не могут из-за того, что на родине ему якобы грозит опасность. К такому выводу пришли европейские правозащитники. Сложилась парадоксальная ситуация, когда сначала сами лидеры Старого Света открыли двери для всех желающих, а потом, столкнувшись с очевидными последствиями, забили тревогу.

"В самом Европейском Союзе начали говорить о миграции как о гибридной угрозе. То есть они говорят о том, что миграция используется третьими странами для давления на Европейский Союз. Это означает, что Европейский Союз сам воспринимает миграцию в качестве такого инструмента. И сам использует ее для давления на третьи страны. Это давление на страны исхода, на сопредельные территории, на возможности лавирования потоками беженцев через финансовые инструменты. Через контроль над какими-нибудь лагерями беженцев, которые находятся на балансе Европейского Союза. То есть этот шлюз можно открывать, можно закрывать. Работает он в две стороны", - объяснила Наталья Еремина, профессор СПбГУ.

Проблема в том, что у Европы уже нет сил контролировать этот шлюз. Если продолжить техническую терминологию, то прорыв был такой мощный, что сантехник оказался под водой и сейчас пытается не утонуть. А вода продолжает прибывать.

"Последствия могут быть самыми катастрофическими. Многие эксперты, в частности, тот же Илон Маск, прогнозируют серьезные проблемы для европейской экономики как раз в результате палестино-израильского конфликта. Так что эту проблему знают, над этой проблемой работают. Но что-то мне подсказывают, что действия, которые будут предприниматься, они будут малоэффективны", - отметил политолог Алексей Мухин.

То, что палестино-израильский конфликт глобально повлияет на ситуацию в Европе, понятно уже сейчас. Все крупные европейские города охватили многотысячные митинги в поддержку сектора Газа. Даже в Берлине, где власти спешно запретили любые пропалестинские митинги, на улицы вышли несколько тысяч человек. В Париже вчера счет шел уже на десятки тысяч. Из-за опасной ситуации в городе даже пришлось отменить церемонию вручения премий MTV, которая в этом году должна была пройти в Париже.

И это капля в море по сравнению с тем, сколько переселенцев может попасть в Европу в самое ближайшее время, если Израиль пойдет на эскалацию конфликта. По самым скромным подсчетам, речь идет о миллионе человек. Предложение президента Египта переселить беженцев в пустыню Негев пока не нашло поддержки. Как минимум потому, что создание базовой инфраструктуры в регионе потребует многомиллиардных расходов. При этом из Европы уже звучат предложения принять арабских беженцев, несмотря на проблемы.

"Я призываю правительство Великобритании предпринять два срочных шага. Во-первых, оно должно начать работу по созданию схемы переселения в статусе беженцев для тех жителей Газы, которые хотят и могут уехать. Когда они это сделают, Шотландия будет готова стать первым регионом Великобритании, который предложит безопасность и убежище тем, кто оказался в зоне этих ужасных атак. Позвольте мне четко заявить: Шотландия готова сыграть свою роль. Наши больницы будут оказывать помощь раненым мужчинам, женщинам и детям Газы там, где это возможно", - сказал Хамза Юсаф, премьер-министр Шотландии.

По-человечески шотландского премьера можно понять. Тем более что в его случае есть и личная мотивация. Жена Юсафа палестинка, а теща живет в Газе. Впрочем, у многих европейцев отношение к ситуации не столь однозначное. Люди понимают, что экономика уже не справляется, а после очередной волны беженцев наступит коллапс. И предотвратить его не смогут. Реальное влияние на Израиль могут оказать только Соединенные Штаты, а они, похоже, дали добро на продолжение боевых действий. В том числе и потому, что дальнейшая эскалация и миллион новых мигрантов окончательно добьют Евросоюз. А такой вариант как раз в интересах Вашингтона.

Денис Большаков, "ТВ Центр"

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