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МИД предупредил россиян об опасности поездок на Ближний Восток

15:55
  • пятница
  • 20 октября 2023

Не стоит посещать Израиль, Палестину, Ливан и Иорданию

Министерство иностранных дел России предупредило россиян об опасности поездок в страны Ближнего Востока. Гражданам настоятельно рекомендуют не посещать Израиль, палестинские территории, Ливан и Иорданию.

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В опубликованном на сайте МИД сообщении сказано, что обстановка на Ближнем Востоке накаляется. Продолжаются обстрелы территории Израиля, ракетно-бомбовые удары по районам сектора Газа. Растет число вооруженных инцидентов в районе "голубой линии" между Ливаном и Израилем.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что число жертв и раненых все растет. В связи с этим россиянам настоятельно рекомендуется воздерживаться от поездок в регион. Если все же гражданин оказался в Израиле, Ливане, Иордании или на палестинских территориях, следует соблюдать максимальную осторожность и повышенные меры личной безопасности.

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