Посол Израиля: решение о начале наземной операции в Газе уже принято

Военнослужащие ЦАХАЛ готовы к началу штурма сектора Газа

Израильские власти приняли решение о проведении наземной операции на территории палестинского анклава – сектора Газа. Об этом в интервью информагентству ТАСС заявил посол России в Израиле Александр Бен Цви.

"Я бы сказал, что решение принято", - заявил Бен Цви.

По словам дипломата, наземная спецоперация необходима для выполнения стратегических целей и задач военнослужащих ЦАХАЛ: уничтожение террористических структур движения ХАМАС и освобождение вывезенных в сектор Газа заложников.

Без проведения наземной операции на территории палестинского анклава военные Армии обороны Израиля не смогут выполнить эти задачи, заключил глава дипмиссии.

Ранее министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат заявил, что военнослужащие ЦАХАЛ получили "зеленый свет" на штурм палестинского анклава. Власти уже отдали приказ военным на уничтожение радикального движения ХАМАС.

Между тем глава Минобороны Израиля подчеркнул, что на данный момент ЦАХАЛ ограничивается воздушными ударами по территории сектора Газа, однако уже в ближайшее время ситуация может кардинально измениться.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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