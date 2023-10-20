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Рябков: если США начнут испытывать ядерное оружие, Россия ответит тем же

17:33
  • пятница
  • 20 октября 2023

Москва продолжит следить за развитием ситуации

Если данные о химическом испытании в Неваде подтвердятся, то это не противоречит ни мораторию на ядерные испытания, ни Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ
США в день решения России по ДВЗЯИ провели испытания на ядерном полигоне

"Если эта информация соответствует действительности, то на данный взрыв не противоречит ни мораторию США на ядерные испытания, ни положениям не вступившего в силу ДВЗЯИ", - заявил Рябков, чьи слова приводит РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что Россия продолжает придерживаться озвученной президентом страны Владимиром Путиным позиции: Москва начнет испытания ядерных вооружений лишь в ответ на аналогичные действия Вашингтона.

Он также добавил, что военнослужащие ВС России продолжат следить за развитием ситуации с ядерными испытаниями на территории США.

Ранее в СМИ появилась информация о проведении США химических испытаний на ядерном полигоне в Неваде. По данным Bloomberg, это произошло всего через несколько часов после того, как Государственная дума приняла закон о дератификации ДВЗЯИ.

18 октября Госдума России отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Москва пошла на этот шаг в связи с тем, что Вашингтон на протяжении четверти века затягивал одобрение соответствующего законопроекта. В сложившейся ситуации требовалось восстановить паритет.

ДВЗЯИ был открыт для подписания 24 сентября 1996 года. Россия ратифицировала его, а США нет. Согласно договору, стороны обязаны не производить испытательный взрыв ядерного оружия в любом месте, находящемся под ее юрисдикцией.

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