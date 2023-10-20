Рябков: если США начнут испытывать ядерное оружие, Россия ответит тем же

Москва продолжит следить за развитием ситуации

Если данные о химическом испытании в Неваде подтвердятся, то это не противоречит ни мораторию на ядерные испытания, ни Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

"Если эта информация соответствует действительности, то на данный взрыв не противоречит ни мораторию США на ядерные испытания, ни положениям не вступившего в силу ДВЗЯИ", - заявил Рябков, чьи слова приводит РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что Россия продолжает придерживаться озвученной президентом страны Владимиром Путиным позиции: Москва начнет испытания ядерных вооружений лишь в ответ на аналогичные действия Вашингтона.

Он также добавил, что военнослужащие ВС России продолжат следить за развитием ситуации с ядерными испытаниями на территории США.

Ранее в СМИ появилась информация о проведении США химических испытаний на ядерном полигоне в Неваде. По данным Bloomberg, это произошло всего через несколько часов после того, как Государственная дума приняла закон о дератификации ДВЗЯИ.

18 октября Госдума России отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Москва пошла на этот шаг в связи с тем, что Вашингтон на протяжении четверти века затягивал одобрение соответствующего законопроекта. В сложившейся ситуации требовалось восстановить паритет.

ДВЗЯИ был открыт для подписания 24 сентября 1996 года. Россия ратифицировала его, а США нет. Согласно договору, стороны обязаны не производить испытательный взрыв ядерного оружия в любом месте, находящемся под ее юрисдикцией.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"